Amendă de 15.000 lei pentru doi șoferi

Polițiști din cadrul Serviciului Rutier au continuat acțiunile de verificare a legalității transportului rutier de mărfuri, pe DC 149 Bumbești Jiu – Pleșa, împreună cu reprezentanți ai Directiei Regionale Antifraudă Târgu Jiu, ocazie cu care au fost depistați doi operatori, care transportau piatră, depășind masa totală maximă admisă a autovehiculului.

Operatorii de transport au fost sancționați contravențional cu amendă în valoare de 15.000 lei, iar furnizorii de bunuri divizibile au fost sancționati contraventional cu amendă în valoare de 5000 lei, pentru că au încărcat autovehiculele peste limita prevazută de lege.

Polițiștii gorjeni reamintesc tuturor participanților la trafic că respectarea normelor rutiere și a legislației în domeniul transporturilor contribuie la siguranța circulației, protejarea infrastructurii rutiere și prevenirea evenimentelor nedorite, a transmis IPJ Gorj.