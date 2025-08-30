Amendă pentru teribilistul din Bălești

spot_img
    Radu Istudor
    A fost identificat șoferul care plimba un tânăr pe capota mașinii. Pentru că nu deținea permis de conducere, bărbatul a fost amendat și pe numele lui a fost emis un dosar penal
    „La data de 29 august a.c., în urma unei înregistrări audio-video apărute pe rețelele de socializare, în care o persoană era transportată pe plafonul unui autoturism care se deplasa pe raza comunei Bălești, polițiști din cadrul Biroului Rutier – Poliția Municipiului Târgu Jiu au identificat conducătorul autoturismului în persoana unui tânăr de 20 de ani, din comuna Bălești.
    În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit că tânărul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.
    În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul pe drumurile publice fără a deține permis de conducere. Totodată, tânărul a fost sancționat conform OUG 195/2002, cu amendă în valoare de 1.215 de lei”, a transmis IPJ Gorj

