31 C
Târgu Jiu
sâmbătă, august 30, 2025
    Câteva zile până la cea mai spectaculoasă zi din 2025

    Radu Istudor
    Pe 7 septembrie 2025 va avea loc una dintre cele mai spectaculoase eclipse totale de Luna din ultimii ani, cunoscuta si sub numele de Luna de Sange. Specialiștii susțin că în timpul acestui fenomen, Pamantul se aliniaza perfect intre Soare si Luna, iar umbra planetei noastre acopera complet discul lunar. Razele de lumina trec prin atmosfera terestra si coloreaza Luna intr-o nuanta rosiatica intensa.
    Eclipsa va dura aproximativ 82 de minute in faza totala, ceea ce o face una dintre cele mai lungi eclipse ale deceniului. Va fi vizibila in Europa, Africa, Asia si Australia – inclusiv din Romania, unde spectacolul ceresc va putea fi urmarit la apusul Soarelui.
    Cei care doresc să se bucure de spectacolul ceresc trebuie să aleagă o zonă la altitudine mai mare.

    Amendă pentru teribilistul din Bălești
