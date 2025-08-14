Bărbat dat dispărut găsit de salvamontiști cu drona cu termoviziune

Un bărbat dat dispărut a fost găsit, miercuri seară, de salvamontiștii gorjeni cu ajutorul dronei cu termoviziune.

,,Salvamontiștii au identificat persoana dispărută, într-o zona cu vegetație mare, cu ajutorul dronei cu termoviziune, au reușit sa ajungă la ea, sa o recupereze, si o vor transporta până la ambulanță”, au anunțat reprezentanții Salvamont Gorj.

Salvamontiștii gorjeni au fost solicitați de către Inspectoratul de Politie Gorj sa intervină ca resursa de sprijin pentru căutarea unei persoane disparute de la domiciliu si care are probleme de memorie .

Au intervenit salvamontiștii aflați în serviciul de tura operativa din Baza Salvamont Ranca si salvamontisti chemați de acasa din turele libere . Salvamontiștii au acționat cu echipe de căutare terestră si cu doua drone cu termoviziune.

Persoana accidentată a fost recuperata de salvamontiști, i s-a acordat primul ajutor medical si a fost transportata pana in locul de unde a putut fi preluata de ambulanta SAJ”, au transmis reprezentanții Salvamont Gorj.