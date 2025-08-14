spot_img
    O balastieră din comuna Drăguțești a fost amendată cu 75.000 de lei

    O balastieră din comuna Drăguțești a fost amendată cu suma de 75.000 de lei de reprezentanții de la Apele Române.
    „Inspectorii Apele Române Jiu au derulat o acțiune de control pe râul Șușița, pe raza UAT Drăguțești (județul Gorj), în urma căreia au constatat exploatarea de agregate minerale cu nerespectarea prevederilor autorizației de gospodărire a apelor.
    Pentru încălcarea condițiilor din autorizație, societatea a fost sancționată contravențional cu amendă în valoare de 75.000 lei. Totodată, s-a constatat că exploatarea a fost realizată sub talvegul cursului de apă, fapt interzis prin actul de reglementare, motiv pentru care operatorului i-a fost impusă plata de 10 ori a valorii materialului extras ilegal.
    Apele Române Jiu reiterează că exploatarea de agregate minerale din albiile cursurilor de apă se poate realiza exclusiv în baza și cu respectarea strictă a condițiilor din autorizația de gospodărire a apelor, în conformitate cu Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, și cu normele tehnice în vigoare privind protecția albiilor și a infrastructurii hidrotehnice.
    Protejarea resurselor de apă și menținerea stabilității albiilor reprezintă o prioritate“, se arată într-un comunicat al Apelor Române Jiu.
