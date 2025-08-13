Italianul înșelat cu 800.000 € de o tânără din Gorj, ruinat și la peste 75 de ani. Cum a scăpat femeia de închisoare și de ce bărbatul nu și-a recuperat niciun ban

Cazul Simonei Daniela F., o femeie de 34 de ani din Scoarța, Gorj, continuă să șocheze România. Aceasta a fost acuzată că a înșelat un italian cu aproape 40 de ani mai în vârstă, Francesco Thiella, convingându-l, în timpul unei relații de trei ani, să-i transfere 800.000 de euro. Banii proveneau din vânzarea apartamentului bărbatului din Milano.

După ce a primit suma, Simona a dispărut din Italia, promițând că îl va aștepta în România într-o casă „de vis” – cu tot cu patul rotund care l-a cucerit. În realitate, imediat după transfer, a întrerupt orice contact.

Reținută în ianuarie 2019, a fost condamnată în martie 2024 la 5 ani de închisoare cu executare pentru înșelăciune și spălare de bani. În septembrie, pedeapsa i-a fost redusă la închisoare cu suspendare și muncă în folosul comunității. Instanța a dispus confiscarea mai multor bunuri – case, terenuri și apartamente în Gorj, București și Năvodari – pentru recuperarea a 675.923 € despăgubiri și 10.000 € daune morale.

Totuși, italianul nu a văzut niciun cent. Procedura de executare este blocată de contestații depuse de Simona, schimbări de domiciliu și bunuri trecute pe numele mamei sale. Unele imobile sunt deja ipotecate, iar altele riscă să fie degradate înainte de licitație.

Între timp, Francesco, împovărat de două credite făcute pentru femeie, trăiește dintr-o pensie modestă și s-a întors la muncă, distribuind vinuri cu bicicleta, pentru a-și plăti ratele. Cu penalități și dobânzi, suma pe care ar trebui să o recupereze a ajuns la aproape un milion de euro.

„Ea blochează tot și trage de timp. El muncește din nou, la peste 75 de ani, doar ca să supraviețuiască”, a declarat pentru FANATIK o apropiată a bărbatului.