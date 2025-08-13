spot_img
33 C
Târgu Jiu
miercuri, august 13, 2025
Altele
    AcasăHeadlinesItalianul înșelat cu 800.000 € de o tânără din Gorj, ruinat și...
    HeadlinesMonden

    Italianul înșelat cu 800.000 € de o tânără din Gorj, ruinat și la peste 75 de ani. Cum a scăpat femeia de închisoare și de ce bărbatul nu și-a recuperat niciun ban

    Ana Bîrcă
    By Ana Bîrcă
    0
    11
    Italianul înșelat cu 800.000 € de o tânără din Gorj, ruinat și la peste 75 de ani

    Cazul Simonei Daniela F., o femeie de 34 de ani din Scoarța, Gorj, continuă să șocheze România. Aceasta a fost acuzată că a înșelat un italian cu aproape 40 de ani mai în vârstă, Francesco Thiella, convingându-l, în timpul unei relații de trei ani, să-i transfere 800.000 de euro. Banii proveneau din vânzarea apartamentului bărbatului din Milano.

    După ce a primit suma, Simona a dispărut din Italia, promițând că îl va aștepta în România într-o casă „de vis” – cu tot cu patul rotund care l-a cucerit. În realitate, imediat după transfer, a întrerupt orice contact.

    Reținută în ianuarie 2019, a fost condamnată în martie 2024 la 5 ani de închisoare cu executare pentru înșelăciune și spălare de bani. În septembrie, pedeapsa i-a fost redusă la închisoare cu suspendare și muncă în folosul comunității. Instanța a dispus confiscarea mai multor bunuri – case, terenuri și apartamente în Gorj, București și Năvodari – pentru recuperarea a 675.923 € despăgubiri și 10.000 € daune morale.

    Totuși, italianul nu a văzut niciun cent. Procedura de executare este blocată de contestații depuse de Simona, schimbări de domiciliu și bunuri trecute pe numele mamei sale. Unele imobile sunt deja ipotecate, iar altele riscă să fie degradate înainte de licitație.

    Între timp, Francesco, împovărat de două credite făcute pentru femeie, trăiește dintr-o pensie modestă și s-a întors la muncă, distribuind vinuri cu bicicleta, pentru a-și plăti ratele. Cu penalități și dobânzi, suma pe care ar trebui să o recupereze a ajuns la aproape un milion de euro.

    „Ea blochează tot și trage de timp. El muncește din nou, la peste 75 de ani, doar ca să supraviețuiască”, a declarat pentru FANATIK o apropiată a bărbatului.

    Articolul precedent
    Întâlnire a reprezentanților Federației Naționale Sindicale Ambulanța, cu ministrul Sănătății
    Ana Bîrcă
    Ana Bîrcăhttp://www.igj.ro
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    Costel pe Doisprezece școli și grădinițe din Gorj supuse, inițial, reorganizării! O mare parte au scăpat în ședința de CA a IȘJ
    Bloom Orlando Prostul pe Autoritățile promovează FTJ ca alternativă la activitățile miniere
    GEO pe Florin Salam ca cânta în Gorj, la Zilele Comunei Logrești
    Lică pe De ce a demisionat nora senatorului Iordache din CJ Gorj!
    Cristina pe Blocurile pentru tineri construite de Primăria Târgu Jiu în cartierul Narcise sunt din OSB. Ce riscuri comportă acest material
    nanuti pe Antonio, fiul lui Gabriel Nănuți, fondatorul „Botezului viilor”, a zburat de ziua lui
    Vica pe Gorjean numit secretar general adjunct în Ministerul Justiției
    popica pe Anchetă internă la Spitalul Novaci, după decesul gravidei din Roșia de Amaradia
    popica pe Caz cutremurător: A murit după ce a născut
    obs pe Drumul expres Craiova-Târgu Jiu – primul Lot- intră în faza de construcție!
    inchirieri auto otopeni pe BNR: România nu este în inflație
    Ana Bîrcă pe Respect și recunoștință pentru rezerviștii gorjeni – ceremonie festivă organizată în județul Gorj
    Aurică pe Respect și recunoștință pentru rezerviștii gorjeni – ceremonie festivă organizată în județul Gorj
    Zavoianu Radu pe Liceele de top din Târgu Jiu, cu absolvenți picați la Bacalaureat
    inchirieri auto otopeni pe Trei șoferi dintr-o lovitură. Vezi ce au făcut!
    Marius Daniel pe Comunicat Aparegio Gorj: Asociația lu’ “Vali Galerie”, în acțiune!!!
    George pe Scandal între părinți, din cauza copiilor
    GEO pe Fără medii de 10 la Bacalaureatul din Gorj. Surpriza oferită de către un absolvent de la Liceul Tehnologic Bâlteni
    rent a car otopeni pe Femeie călcată de tren
    Ducu pe Scandal între părinți, din cauza copiilor
    error: Content is protected !!