Bărbați reținuți pentru braconaj. Pescuiau cu plase de pescuit, tip monofilament de 150 m

Polițiști din cadrul Poliției Orașului Turceni, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu, au pus în executare trei mandate de percheziţie domiciliară, la locuinţele a trei bărbați de 46, 49 și 50 de ani, toți din comuna Plopșoru, în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de braconaj piscicol.

În urma perchezițiilor efectuate, la domiciliulul acestora au fost descoperite 14 plase de pescuit, tip monofilament, de diferite mărimi, cu lungimi cuprinse între 40 m și 150 m, interzise la deținere.

Din cercetări a reieșit faptul că doi dintre cei trei bărbați, în cursul anului 2025, ar fi deținut la locuințele lor și utilizat ilegal, uneltele de plasă, la pescuit în râul Jiu, în comuna Plopșoru, fără a deține licență/autorizație sau permis de pescuit comercial, provocând astfel, daune viețuitoarelor acvatice vii din habitatul acvatic natural.

Uneltele de plasă monofilament au fost ridicate în vederea confiscării.

În urma administrării probatoriului, faţă de cei doi bărbați a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore, fiind introduşi în arestul IPJ Gorj.

Activităţile au beneficiat de sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acţiuni Speciale, din cadrul I.P.J. Gorj”, a transmis IPJ Gorj.