    Eveniment

    Zeci de șoferi sancționați pentru că nu au oprit la trecerile la nivel cu calea ferată

    Radu Istudor
    By Radu Istudor
    Polițiștii din cadrul Biroului Județean de Poliție Transporturi Gorj, împreună cu polițiștii IPJ Gorj, au desfășurat activități în stațiile de cale ferată și la trecerile la nivel cu calea ferată de pe raza județului.
    În urma acțiunii s-au aplicat 41 sancțiuni contravenționale aplicate, în valoare de 13.311 lei. Totodată, au fost 2 certificate de înmatriculare reținute și 40 de amenzi contravenționale.
    Acțiunile Poliției Române vor continua pentru creșterea siguranței cetățenilor și prevenirea evenimentelor nedorite în zona transporturilor feroviare, a transmis IPJ Gorj.

    Radu Istudor
