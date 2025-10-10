Carambol la Drăguțești. Patru autoturisme implicate!

Un accident cu 4 victime s-a produs în localitatea Drăguțești.

„Am fost solicitați sa intervenim pentru gestionarea unei situații de urgenta generata de un accident rutier produs pe raza comunei Dragutesti, sat Dragutesti, in care au fost implicate 3 autoturisme.

La fata locului s-au deplasat doua echipaje de pompieri cu o autospeciala de intervenție dotata cu modul de descarcerare și o ambulanta SMURD, precum și doua echipaje SAJ Gorj.

In accident au fost implicate 4 persoane, carora li s-au acordat primele îngrijiri medicale la fata locului de către echipajele specializate. Ulterior, doua dintre acestea, un bărbat in vârsta de 33 de ani și o femeie in vârsta de 30 de ani, au fost transportate la UPU Tg-Jiu pentru investigatii medicale amănunțite”, a transmis ISU Gorj.

