Câți tineri au participat la Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Gorj a organizat astăzi, 10 octombrie 2025, începând cu ora 10.00, în Târgu-Jiu, la parterul clădirii din Campusul Studenţesc Debarcader al Universităţii Constantin Brâncuşi, din str Tineretului nr 4, „ Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți. La acțiune au participat 57 de agenți economici și peste 100 de tineri.

„În ziua desfaşurării bursei locurilor de muncă au fost prezenţi 57 agenţi economici care au oferit un numar de 651 locuri de muncă, pentru diverse meserii: lucrător gestionar, tâmplar, lucrător comercial, lăcătuş mecanic, agent de securitate, coafor, manichiurist, muncitor necalificat, bucătar, ospătar, cameristă, electrician, operator calculator, agent vânzări, croitor, strungar, stivuitorist, mecanic auto, șofer, etc, iar pentru persoanele cu studii superioare au fost 14 locuri de muncă vacante ca și agent servicii clienți, economist, inginer, programator, asistent manager, receptioner hotel, inspector salarizare, referent licitatie, etc.

La bursă au participat un numar de 324 tineri aflati în căutarea unui loc de muncă, din care 15 persoane cu dizabilitati.

Un numar de 119 tineri aflati în căutarea unui loc de muncă au fost selectati pentru sustinerea unui interviu sau a unei probe de lucru, din care 104 sunt absolventi ai diferitelor forme de invatamant.

De asemenea, experții de implementare din cadrul priectului GORJ CONNECT – Pregătit pentru mâine!”, împreună cu experții partenerului nostru din cadrul FUNDATIEI PENTRU TINERET GORJ, au vorbit tinerilor despre provocările și oportunitățile care le influențează dezvoltarea și integrarea în societate, despre cum ii poate ajuta acest proiect în găsirea unui loc de muncă, despre activitățile și Cluburile Tematice care se vor desfasura pe perioada de implementare a proiectului.

Totodata tinerilor le-au fost distribuite materiale informative despre proiect dar și despre adicții, discriminare și egalitate de șanse”, a transmis AJOFM Gorj.