Copil dat dispărut în Târgu Jiu, găsit în timp record de polițiști

Un copil de 12 ani dat dispărut de familie a fost găsit într-un timp record de polițiști.

„La data de 23 octombrie 2025, în jurul orei 15:30, polițiștii din Târgu Jiu au fost sesizați prin apel 112, de un bărbat din localitate, cu privire la faptul că nu își mai găsește fiul, în vârstă de 12 ani, despre care cunoaște că ultima dată a fost văzut pe strada Christian Tell din municipiu.

În urma sesizării, polițiștii din Târgu Jiu au început căutările, iar în cel mai scurt timp, minorul a fost găsit de către aceștia, într-un parc din apropiere de locul de domiciliu.

În această perioadă, minorul nu a fost victima vreunei infracțiuni“, au transmis polițiștii.