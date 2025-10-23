spot_img
19.9 C
Târgu Jiu
joi, octombrie 23, 2025
Altele
    AcasăActualitateFOTO: Imagini de vis la o aruncătură de băț de municipiul Târgu...
    Actualitate

    FOTO: Imagini de vis la o aruncătură de băț de municipiul Târgu Jiu

    Alin Petre
    By Alin Petre
    0
    8

    O serie de imagini superbe au fost surprinse în aria naturală Cheile Sohodolului, care se află la o distanță de aproximativ 20 de kilometri de Târgu Jiu.

    „Toamna în Cheile Sohodolului coboară ca o lumină blândă peste stânci. Munții respiră tăcut, învăluiți în aur și aramă, iar pădurile par că ard mocnit sub atingerea frigului. Fiecare frunză, fiecare umbră poartă în ea o poveste veche, rostită doar de vânt.
    Aerul e curat și dens, aproape solemn.
    Din loc în loc, câte un pictor stă nemișcat în fața peisajului, ca un slujitor al culorii. Privirea lui caută nu doar forma muntelui, ci sufletul lui — acea lumină interioară pe care doar toamna o dezvăluie.
    Stâncile, în bătaia soarelui, capătă tonuri de bronz și o noblețe aspră. Fiecare muchie strălucește o clipă, apoi se stinge în umbră, ca o respirație de lumină. E o frumusețe care nu se arată oricui — trebuie să taci ca s-o înțelegi, să simți tăria locului și liniștea care te cuprinde până în adâncul inimii.
    În Cheile Sohodolului, pictorii nu doar pictează — ei ascultă muntele. Iar muntele, în tăcerea lui grea, le dăruiește nu doar culori, ci și adevărul unei toamne care nu trece, ci rămâne în memorie ca o rugăciune în lumină“, se arată pe pagina de Facebook „Discover Cheile Sohodolului“.
    Articolul precedent
    Asociația Municipiilor din România se implică în problema termoficării de la Motru dar și din alte zeci de localități, rămase fără bani pentru căldură
    Articolul următor
    Copil dat dispărut în Târgu Jiu, găsit în timp record de polițiști
    Alin Petre
    Alin Petrehttp://www.igj.ro
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    crenach pe Variantele de funcționare pentru Complexul Energetic Oltenia după 2026
    GEO pe Diana Șoșoacă l-a detronat pe Ilie Petrescu din funcția de președinte al SOS Gorj
    inchirieri auto otopeni pe Euro se apropie de 5,08 lei
    Claudia pe Târgu Jiu: Tamponare, înainte de trecerea de pietoni
    GEO pe IPJ Gorj reacționează după scandalul din trafic: „Informațiile apărute sunt false și induc în eroare opinia publică”
    GEO pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    Gheorghe pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    GEO pe Femeia păcălită cu 235 000 lei de un tânăr escroc
    Nițu pe Avarie la conducta de apă din Bumbești Jiu
    Stelian pe Judecătorii din Gorj intră în grevă pentru că guvernul vrea să elimine pensiile speciale și să crească vârsta de pensionare
    Adi pe Primăria Târgu Jiu investește într-un parc de două hectare într-o zonă nelocuită
    GEO pe Un cunoscut șef se pensionează din CEO
    Sică ot Bolboci pe Zona turnului de la CET, pusă în valoare de autoritatea municipală! Trei proiecte integrate, în curs
    Crăete pe CJ Gorj a reușit să sterilizeze până acum aproape 2.000 de câini cu stăpân
    Sanda/Tg. Jiu pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    Axel pe Ce spune liderul PSD despre zvonurile Romanescu-PNL
    Bîțu pe Bărbatul care a abandonat trei cățeluși într-o râpă a fost depistat de polițiști
    George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii
    popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru
    error: Content is protected !!