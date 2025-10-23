FOTO: Imagini de vis la o aruncătură de băț de municipiul Târgu Jiu

O serie de imagini superbe au fost surprinse în aria naturală Cheile Sohodolului, care se află la o distanță de aproximativ 20 de kilometri de Târgu Jiu.

„Toamna în Cheile Sohodolului coboară ca o lumină blândă peste stânci. Munții respiră tăcut, învăluiți în aur și aramă, iar pădurile par că ard mocnit sub atingerea frigului. Fiecare frunză, fiecare umbră poartă în ea o poveste veche, rostită doar de vânt.

Aerul e curat și dens, aproape solemn. Din loc în loc, câte un pictor stă nemișcat în fața peisajului, ca un slujitor al culorii. Privirea lui caută nu doar forma muntelui, ci sufletul lui — acea lumină interioară pe care doar toamna o dezvăluie.

Stâncile, în bătaia soarelui, capătă tonuri de bronz și o noblețe aspră. Fiecare muchie strălucește o clipă, apoi se stinge în umbră, ca o respirație de lumină. E o frumusețe care nu se arată oricui — trebuie să taci ca s-o înțelegi, să simți tăria locului și liniștea care te cuprinde până în adâncul inimii.

În Cheile Sohodolului, pictorii nu doar pictează — ei ascultă muntele. Iar muntele, în tăcerea lui grea, le dăruiește nu doar culori, ci și adevărul unei toamne care nu trece, ci rămâne în memorie ca o rugăciune în lumină“, se arată pe pagina de Facebook „Discover Cheile Sohodolului“.