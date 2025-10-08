Dezmembra parapetul de siguranță de pe strada Termocentralei! Prins în flagrant de polițiștii locali

Polițiștii locali din Târgu Jiu au prins în flagrant astăzi, în jurul orei 15:00, o persoană, în timp ce încerca să sustragă componente din infrastructura rutieră de pe strada Termocentralei. Bărbatul a fost surprins desfăcând, cu ajutorul diverselor unelte, suporții de prindere ai parapetului metalic de pe marginea drumului. Persoana în cauză a fost predată imediat Poliției Municipiului Târgu Jiu – Biroul Investigații Criminale, pentru continuarea cercetărilor.

„Atragem atenția că sustragerea/distrugerea elementelor de siguranță rutieră constituie infracțiune și creează un pericol iminent pentru viața și integritatea fizică a participanților la trafic”, a transmis Poliția Locală Târgu Jiu.