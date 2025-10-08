10.000 de kg de deșeuri menajere, indisponibilizate la Bălești! Un bărbat retinut

La data de 11 septembrie 2025, polițiști din cadrul Biroul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Gorj, au efectuat o acțiune specifică pe linia DEȘEURI, în comuna Bălești, identificând în flagrant angajați ai unei societăți comerciale care, în prezența responsabilului pe linia ,,protecția mediului” ar fi depozitat deșeuri menajere pe un amplasament autorizat pentru depozitarea deșeurilor provenite din construcții. La fața locului au fost efectuate săpături în mai multe zone ale respectivei platforme, constatându-se faptul că sub deșeurile inerte erau depozitate deșeuri menajere, acestea fiind îngropate prin nivelare cu ajutorul unui buldozer.

În cauză a fost întocmit dosar penal, pentru infracțiunile de îngroparea deșeurilor, respectiv eliminarea, deținerea, păstrarea deșeurilor în afara spațiilor autorizate. Totodată, a fost indisponibilizată cantitatea de 10.000 de kg de deșeuri menajere.

În urma cercetărilor efectuate în dosarul penal, la data de 8 octombrie 2025, polițiștii, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu, au luat măsură preventivă a reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, de 46 de ani, din Bălești, responsabil pe linia de muncă ,,protecția mediului”, pentru săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu și îngroparea deșeurilor, respectiv eliminarea, deținerea, păstrarea deșeurilor în afara spațiilor autorizate, care a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Gorj, urmând ca la data de 9 octombrie 2025 să fie prezentat parchetului cu propuneri legale.