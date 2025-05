Echipa de handbal CSM Târgu Jiu a obținut a treia victorie consecutivă în Liga Florilor

Echipa de handbal CSM Târgu Jiu a înregistrat o nouă victorie în Liga Florilor MOL, după ce a trecut, pe teren propriu, de Măgura Cisnădie, scor 24-17, la pauză 15-9. Meciul a contat pentru etapa a 24-a din Liga Florilor.

A fost a treia victorie consecutivă a echipei din Târgu Jiu, care urcat un loc în clasament, pe 10, peste HC Zalău. Handbalistele lui Liviu Andrieș se așteptau la un meci mult mai greu, dar modul în care au abordat partida le-a ușurat mult misiunea în obținerea celor 3 puncte. Măgura Cisnădie a încercat să se opună, dar nu a făcut față iureșului lansat de CSM Târgu Jiu încă din startul meciului. Impulsionate de câteva sute de spectatori, care au ținut să fie alături de echipă chiar și într-o zi de luni, dar aflată într-o situație delicată, handbalistele CSM Târgu Jiu au intrat extrem de motivate pe teren și au condus partida de la un capăt la celălalt. Cu determinare în apărare, care a amintit de CSM Târgu Jiu de acum două sezoane, dar și cu inspirație pe faza ofensivă, CSM Târgu Jiu a făcut una dintre cele mai consistente partide din acest sezon.

„Am avut o prestație bună spre foarte bună“

Liviu Andrieș, antrenor principal CSM Târgu Jiu. a spus că meciul a fost controlat de jucătoarele sale de la un capăt la altul: „Am avut un meci pe care l-am controlat de la un capăt la altul, e clar că echipa din Cisnădie era cu sacii în căruță. Credeam că va fi un meci foarte greu, dar și noi am avut o prestație bună spre foarte bună și am luat cele trei puncte. Am fost destul de motivați, am jucat bine în atac, poarta și-a făcut treaba, și, una peste alta, trebuie să le felicit pe fete pentru această victorie. Dacă suntem corecți, ne respectăm, ne apărăm corect șansele, există un Dumnezeu și ne răsplătește pentru ceea ce am făcut”.

La victoria de astăzi a contribuit din plin și Amandin Balzinc. Goalkeeper-ul CSM Târgu Jiu a avut 12 intervenții. Jucătoarea din Franța are un final de campionat foarte bun între buturile echipei noastre.

„Amandine este într-o formă bună, a apărat bine și în ultimele două meciuri. A atins o formă bună în final de campionat și merită felicitată, și ea, și toate fetele pentru parcursul din ultima vreme”, a spus Liviu Andrieș.

Finală pentru evitarea barajului

Echipa din Zalău a remizat, scor 25-25, pe teren propriu, cu Minaur Baia Mare. Meciul de la Târgu Jiu, dintre CSM și HC Zalău, de pe 14 mai, devine astfel o veritabilă finală pentru evitarea barajului. Liviu Andrieș a făcut un apel încă de pe acum pentru suporterii gorjeni să fie alături de CSM Târgu Jiu: „După egalul dintre Zalău și Baia Mare, miercuri, ne vom juca evitarea barajului chiar la Târgu Jiu . Și acela va fi un meci televizat, dar i-aș ruga, încă de pe acum, pe suporterii noștri să vină într-un număr cât mai mare. Avem nevoie de ei și sper eu să obținem victoria care să ne ajute să evităm barajul. Va trebui să fim foarte bine pregătiți, și să jucăm dezinvolt. Anul trecut, am avut 30 de puncte, mult mai multe ca anul acesta. Dacă vom câștiga cu Zalău, vom acumula 22 de puncte, într-adevăr este o diferență destul de mare, dar, dacă anul trecut am mers la baraj, anul acesta sperăm să evităm barajul. Știe toată lumea ce s-a întâmplat anul trecut în ultimele etape.”