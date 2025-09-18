Femeia decedată avea 71 de ani și locuia în Romanești! A fost lovită de o tânără șoferiță

La data de 18 septembrie a.c., polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu au fost sesizați prin apelul 112 de un participant la trafic, despre producerea unui eveniment rutier, soldat cu o victimă, pe strada Calea Severinului, din municipiu.

Polițiștii rutieri s-au deplasat la locul sesizării, ocazie cu care s-a stabilit faptul că în jurul orei 16:20, o femeie în vârstă de 71 de ani, domiciliată în localitatea componentă Romanești, s-ar fi angajată în traversarea străzii, fără a se asigura, fiind acroșată de un autoturism condus de o tânără de 28 de ani, din localitatea componenta Slobozia.

În urma impactului, femeia de 71 de ani, victimă a accidentului, a decedat.

Conducătorea autoturismului a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.