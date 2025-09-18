spot_img
    Aparegio anunţă presiune scăzută sau intrerupere neprogramata a furnizării apei potabile în data de 18.09.2025, în Rovinari

    Aparegio, anunţă întreruperea furnizării apei potabile

    Aparegio Gorj S.A. – CED Rovinari anunţă presiune scazuta sau intrerupere neprogramata a furnizării apei potabile în data de 18.09.2025, în localitatea Rovinari, pana la finalizarea lucrarilor executate pe reteaua de distributie Izvarna-Craiova, de catre Compania de Apa Oltenia.

    Ne cerem scuze pentru disconfortul creat utilizatorilor .

    La reluarea alimentării cu apă în regim normal este posibil ca la robinete apa să înregistreze valori mai mari ale parametrului turbiditate. Recomandăm să nu se folosească apa în scopuri menajere până la limpezirea completă.

