Târgu Jiu
marți, august 12, 2025
    Eveniment

    Femeie din Târgu Jiu, snopită în bătaie de soțul său

    O femeie de 42 de ani, din Târgu Jiu, a fost snopită în bătaie de soțul său. Agresorul a fost reținut de polițiști.

    „Din primele verificări efectuate de polițiștii ajunși la fața locului, a reieșit că o femeie, de 42 de ani, din Târgu Jiu, în urma unui conflict spontan cu soțul său, de 56 de ani, generat de consumul de alcool, a fost lovită cu pumnul în zona abdomenului și capului.

    A fost întocmit formularul de risc, fiind emis ordin de protecție provizoriu împotriva bărbatului de 42 de ani și a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracțiunii de violență în familie.

    În urma probatoriului administrat de către polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu – Compartiment Proximitate, a fost dispusă reținerea pe bază de ordonanță pe o perioadă de 24 de ore față de bărbat, acesta fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul IPJ Gorj“, au transmis polițiștii.

