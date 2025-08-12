Gorjean amenințat cu moartea într-un bar din comuna Urdari

Un bărbat de 37 de ani, din comuna Urdari, s-a trezit că un client din incinta unui bar din localitate îi pune cuțitul la gât și îl amenință cu moartea. Agresorul a fost reținut: „La data de 11 august 2025, polițiști din cadrul Secției 5 Poliție Rurală Rovinari au fost sesizați telefonic de un bărbat, de 37 de ani, din Urdari, cu privire la faptul la data de 08.08.2025, în jurul orei 21:00, în timp ce se afla la barul din localitate, un bărbat de 43 de ani, din Urdari, pe fondul consumului de băuturi alcoolice, l-ar fi amenințat cu moartea, punându-i cuțitul la gât și provocându-i o stare de temere.

Persoanei vătămate i-a fost întocmit proces verbal de aducere la cunoștință a dreptului de a solicita ordin de protecție provizoriu, prin care a refuzat parcurgerea formularului de evaluare a riscului, fiindu-i înmânată o cerere pentru a se adresa instanței de judecată.

În cauză a fost întocmit dosar penal, pentru săvârșirea infracțiunilor de amenințare, tulburarea ordinii și liniștii publice și portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase.

La data de 11.08.2025 polițiștii Postului de Poliție Urdari și Secției 5 Poliţie Rurală Rovinari au continuat cercetările în dosarul penal, faţă de bărbatul de 43 de ani, fiind luată măsura reţinerii acestuia și introducerea în Centrul de Reţinere şi Arest Preventiv al IPJ Gorj pentru 24 de ore“, au informat reprezentanții Poliției Gorj.