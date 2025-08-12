Tânăr șofer reținut de polițiști în urma unui accident petrecut în zona Bârsești

Polițiștii gorjeni au reținut un tânăr de 24 de ani, în urma unui accident rutier produs în localitatea Bârsești. Acesta se afla sub influența băuturilor alcoolice, iar mașina condusă de el a intrat într-o stați de autobuz și într-o altă mașină.

„La data de 11 august 2025, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu, Biroul Rutier, au dispus reținerea, pe bază de ordonanță, pentru 24 de ore și introducerea în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă Gorj, față de un bărbat, de 24 de ani, din Tălpășești, cercetat pentru mai multe infracțiuni rutiere.

Amintim faptul că, la data de 9 august 2025, polițiști din Târgu Jiu au fost sesizați prin apel 112 cu privire la producerea unui accident rutier în localitatea Bârsești.

Din primele verificări efectuate de polițișții ajunși la fața locului, a reieșit faptul că un bărbat, de 24 de ani, din Tălpășești, în timp ce conducea un autoturism din direcția orașului Târgu Jiu către Tismana, ar fi părăsit partea carosabilă, intrând în coliziune cu un autoturism ce se afla staționat, care la rândul său, a fost proiectat într-o altă mașină.

Conducătorul auto a părăsit locul accidentului, revenind ulterior, iar în urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat o alcoolemie de 0,64 mg/litru alcool pur în aerul expirat, bărbatul fiind condus la spital pentru recoltarea de mostre biologice de sânge pentru stabilirea alcoolemiei.

În urma accidentului a rezultat rănirea conducătorului auto de 24 de ani și a unei femei de 39 de ani care se afla în autoturismul staționat, ambii având nevoie de îngrijiri medicale.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă, conducere sub influența alcoolului, părăsirea locului accidentului și conducerea unui vehicul de către o persoană căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendată“, au anunțat polițiștii gorjeni.