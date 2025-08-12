spot_img
30.9 C
Târgu Jiu
marți, august 12, 2025
Altele
    AcasăEvenimentTânăr șofer reținut de polițiști în urma unui accident petrecut în zona...
    Eveniment

    Tânăr șofer reținut de polițiști în urma unui accident petrecut în zona Bârsești

    Alin Petre
    By Alin Petre
    0
    114

    Polițiștii gorjeni au reținut un tânăr de 24 de ani, în urma unui accident rutier produs în localitatea Bârsești. Acesta se afla sub influența băuturilor alcoolice, iar mașina condusă de el a intrat într-o stați de autobuz și într-o altă mașină.

    „La data de 11 august 2025, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu, Biroul Rutier, au dispus reținerea, pe bază de ordonanță, pentru 24 de ore și introducerea în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă Gorj, față de un bărbat, de 24 de ani, din Tălpășești, cercetat pentru mai multe infracțiuni rutiere.

    Amintim faptul că, la data de 9 august 2025, polițiști din Târgu Jiu au fost sesizați prin apel 112 cu privire la producerea unui accident rutier în localitatea Bârsești.

    Din primele verificări efectuate de polițișții ajunși la fața locului, a reieșit faptul că un bărbat, de 24 de ani, din Tălpășești, în timp ce conducea un autoturism din direcția orașului Târgu Jiu către Tismana, ar fi părăsit partea carosabilă, intrând în coliziune cu un autoturism ce se afla staționat, care la rândul său, a fost proiectat într-o altă mașină.

    Conducătorul auto a părăsit locul accidentului, revenind ulterior, iar în urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat o alcoolemie de 0,64 mg/litru alcool pur în aerul expirat, bărbatul fiind condus la spital pentru recoltarea de mostre biologice de sânge pentru stabilirea alcoolemiei.

    În urma accidentului a rezultat rănirea conducătorului auto de 24 de ani și a unei femei de 39 de ani care se afla în autoturismul staționat, ambii având nevoie de îngrijiri medicale.

    În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă, conducere sub influența alcoolului, părăsirea locului accidentului și conducerea unui vehicul de către o persoană căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendată“, au anunțat polițiștii gorjeni.

    Articolul precedent
    O jumătate de secol de la înființarea Muzeului Arhitecturii Populare de la Curtișoara
    Articolul următor
    Femeie din Târgu Jiu, snopită în bătaie de soțul său
    Alin Petre
    Alin Petrehttp://www.igj.ro
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    Bloom Orlando Prostul pe Autoritățile promovează FTJ ca alternativă la activitățile miniere
    GEO pe Florin Salam ca cânta în Gorj, la Zilele Comunei Logrești
    Lică pe De ce a demisionat nora senatorului Iordache din CJ Gorj!
    Cristina pe Blocurile pentru tineri construite de Primăria Târgu Jiu în cartierul Narcise sunt din OSB. Ce riscuri comportă acest material
    nanuti pe Antonio, fiul lui Gabriel Nănuți, fondatorul „Botezului viilor”, a zburat de ziua lui
    Vica pe Gorjean numit secretar general adjunct în Ministerul Justiției
    popica pe Anchetă internă la Spitalul Novaci, după decesul gravidei din Roșia de Amaradia
    popica pe Caz cutremurător: A murit după ce a născut
    obs pe Drumul expres Craiova-Târgu Jiu – primul Lot- intră în faza de construcție!
    inchirieri auto otopeni pe BNR: România nu este în inflație
    Ana Bîrcă pe Respect și recunoștință pentru rezerviștii gorjeni – ceremonie festivă organizată în județul Gorj
    Aurică pe Respect și recunoștință pentru rezerviștii gorjeni – ceremonie festivă organizată în județul Gorj
    Zavoianu Radu pe Liceele de top din Târgu Jiu, cu absolvenți picați la Bacalaureat
    inchirieri auto otopeni pe Trei șoferi dintr-o lovitură. Vezi ce au făcut!
    Marius Daniel pe Comunicat Aparegio Gorj: Asociația lu’ “Vali Galerie”, în acțiune!!!
    George pe Scandal între părinți, din cauza copiilor
    GEO pe Fără medii de 10 la Bacalaureatul din Gorj. Surpriza oferită de către un absolvent de la Liceul Tehnologic Bâlteni
    rent a car otopeni pe Femeie călcată de tren
    Ducu pe Scandal între părinți, din cauza copiilor
    Zoia pe Eficiență și control al temperaturii
    error: Content is protected !!