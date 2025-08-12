Doi tineri din Tismana au ajuns în arest după ce au bătut două persoane, tată și fiu.

Polițiști din cadrul Poliției Orașului Tismana au fost sesizați de un bărbat, de 51 de ani, din satul Gornovița, cu privire la faptul că în timp ce se afla în proximitatea unui local public din localitate, atât el, cât și fiul său au fost agresați fizic de către două persoane.

„Din primele verificări efectuate de polițiștii ajunși la fața locului, a reieșit că bărbatul, în timp ce se afla cu fiul său în mașina personală, doi bărbați, ambii de 24 de ani, au spart geamul din stânga-față al autoturismului și i-au lovit cu pumnii în zona feței pe bărbatul de 51 de ani și pe fiul său, care nu au dorit completarea formularului de evaluare a riscului și nici emiterea unui ordin de protecție provizoriu.

În cauză s-a întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovirea sau alte violențe și distrugere.

Au fost continuate verificările în dosarul penal și s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de cei doi bărbați de 24 de ani, pentru săvârșirea infracțiunilor de lovirea sau alte violențe și distrugere. Față de aceștia a fost luată măsura reținerii pentru 24 de ore, fiind introduși în Centrul de Reţinere şi Arest Preventiv al IPJ Gor“, au transmis reprezentanții Poliției Gorj.