Întrecere auto terminată într-un gard

Un tânăr care a pierdut controlul volanului a intrat cu mașina in gardul unei locuințe. Șoferul era băut.

„La data de 8 septembrie 2025, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Motru au depistat un bărbat, de 21 de ani, din Motru, care, în timp ce conducea un autoturism pe strada Calea Severinului din localitate, ar fi părăsit partea carosabilă, intrând în gardul unei locuințe, fără a suferi vătămări corporale.

În urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat o concentrație de 1,32 mg/litru alcool pur în aerul expirat, bărbatul fiind condus la Spitalul Municipiului Motru pentru prelevarea de probe biologice.

În urma verificării în bazele de date, s-a stabilit că persoana în cauză figureză cu dreptul de a conduce autoturisme pe drumurile publice, suspendat.

De asemenea, polițiștii au stabilit faptul că bărbatul, în timpul producerii evenimentului rutier, ar fi participat la o întrecere neautorizată cu autoturismul.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere fără permis, conducere sub influența alcoolului și participarea conducătorului vehiculului la întreceri neautorizate pe drumul public”, a transmis IPJ Gorj.