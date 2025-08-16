ISU Gorj: În acest moment incendiul este lichidat! Bilanț: 200 hectare de vegetație și o anexă arse

Pompierii au stins marele incendiu din zona Narcise, fiind oprită extinderea focului spre Cartierul Preajba. Pagubele se rezumă la o anexă cu o suprafață de aproximativ 50 de mp care a ars și aproximativ 200 de hectare de vegetație! Din fericire, nu au fost autovehicule care au ars, acestea au fost salvate de pompieri și nici victime ale incendiului.

„Informațiile au fost contradictorii din cauza amplorii evenimentului și numeroaselor apeluri pe care le-am primit. Doua autospeciale din cadrul instituției noastre vor rămâne în zonă pentru a efectua recunoașteri și pentru a ne asigura ca pericolul este eliminat complet. Dacă vorbim de bunuri salvate, trebuie menționat faptul ca tot cartierul Preajba a fost în pericol și trebuie apreciat efortul imens pe care l-au depus colegii noștri și sincronizarea echipajelor care au reușit să țină focul departe de construcții”, a transmis ISU Gorj.