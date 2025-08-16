Imagini apocaliptice: Pompierii se luptă de peste două ore și jumătate cu flăcările pentru a stinge incendiul imens de la marginea municipiului Târgu Jiu

Imagini cu incendiul care a afectat 200 hectare de teren din zona Narcise, în municipiul Târgu Jiu, au apărute postate de cetățeni din oraș pe rețelele de socializare. Asta deoarece fumul gros a putut fi văzut din oraș. Între timp, pompierii se luptă cu flăcările iar pericolul nu a fost redus. Sunt pagube materiale înregistrate Intervenția pompierilor este în desfășurare iar la fața locului sunt 12 autospeciale ale ISU Gorj. O fermă din zonă a fost afectată de flăcări și ar fi pagube. Focul a pârjolit totul în cale, iar imaginile puse la dispoziție de ISU Gorj arată dimensiunea evenimentului.

Pompierii se luptă cu flăcările de peste două ore și jumătate.