L-a agresat în stradă

Polițiști din cadrul Poliției Orașului Țicleni au fost sesizați prin plângere de către un bărbat, de 56 de ani, din Țicleni, cu privire la faptul că la data de 30.07.2025, în jurul orei 17:00, în timp ce se afla pe banca amplasată pe trotuarul de pe strada Petroliștilor din localitate, un alt bărbat, de 32 de ani, din Țicleni, l-ar fi pus la pământ și l-ar fi lovit cu un obiect contondent peste mâna stângă, după care a plecat.

Bărbatul de 56 de ani a respins emiterea unui ordin de protecție extins conform Legii nr. 26/2024, acestuia fiindu-i pus dispoziție formularul de cerere privind emiterea ordinului de protecție de către instanța de judecată.

În cauză s-a întocmit dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de lovirea sau alte violențe.

La data de 20 august 2025, polițiști din cadrul Poliției Orașului Țicleni – Formațiunea Investigații Criminale au dispus măsura reținerii pentru 24 de ore față de bărbatul de 33 de ani, pentru săvârșirea infracțiunii de loviri sau alte violențe, acesta fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Gorj, transmite IPJ Gorj.