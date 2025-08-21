Depistat băut la volan

Polițiști din cadrul Poliţiei Oraşului Turceni au identificat în flagrant un bărbat, de 48 de ani, din Turceni, în timp ce conducea un autoturism pe strada Sf. Nicolae din localitate, iar în urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,58 mg/litru alcool pur în aerul expirat, acesta fiind transportat la Spitalul Orăşenesc Turceni, unde i-au fost recoltate două probe biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal, pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul pe drumurile publice sub influenţa băuturilor alcoolice, transmite IPJ Gorj.