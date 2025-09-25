spot_img
19.2 C
Târgu Jiu
joi, septembrie 25, 2025
Altele
    AcasăEvenimentMinor reținut pentru agresiune
    Eveniment

    Minor reținut pentru agresiune

    Radu Istudor
    By Radu Istudor
    0
    99
    Doi tineri din Rovinari, reţinuţi de oamenii legii, în ziua de Paşte

    Doi tineri din Gorj au fost reținuți după ce au agresat un bărbat pe o stradă din Târgu Jiu. Unul dintre agresori este minor.

    „La data de 24 septembrie a.c., polițiști din cadrul Poliției Municpiului Târgu Jiu – Biroul de Investigații Criminale au identificat, reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Gorj, doi tineri, de 17 și 19 ani, primul din comuna Dănești și cel de-al doilea din municipiul Târgu Jiu, fiind bănuiți de săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.
    În seara de 23 septembrie a.c., polițiștii au fost sesizați, prin apelul 112 de un bărbat de 40 de ani, din municipiul Târgu Jiu, despre faptul că, în jurul orei 19, în timp ce se afla în fața unui magazin situat pe strada 23 August, din Târgu Jiu, a fost lovit în zona capului cu o sticlă.
    Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care a avut loc fapta și luarea măsurilor legale”, a transmis IPJ Gorj.

    Articolul precedent
    Gură de oxigen pentru Gorj: continuă plățile pe programul „Anghel Saligny”
    Articolul următor
    Doi gorjeni trimiși în judecată pentru tentativă de omor și tulburarea ordinii publice
    Radu Istudor
    Radu Istudorhttp://www.igj.ro
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    Claudia pe Târgu Jiu: Tamponare, înainte de trecerea de pietoni
    GEO pe IPJ Gorj reacționează după scandalul din trafic: „Informațiile apărute sunt false și induc în eroare opinia publică”
    GEO pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    Gheorghe pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    GEO pe Femeia păcălită cu 235 000 lei de un tânăr escroc
    Nițu pe Avarie la conducta de apă din Bumbești Jiu
    Stelian pe Judecătorii din Gorj intră în grevă pentru că guvernul vrea să elimine pensiile speciale și să crească vârsta de pensionare
    Adi pe Primăria Târgu Jiu investește într-un parc de două hectare într-o zonă nelocuită
    GEO pe Un cunoscut șef se pensionează din CEO
    Sică ot Bolboci pe Zona turnului de la CET, pusă în valoare de autoritatea municipală! Trei proiecte integrate, în curs
    Crăete pe CJ Gorj a reușit să sterilizeze până acum aproape 2.000 de câini cu stăpân
    Sanda/Tg. Jiu pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    Axel pe Ce spune liderul PSD despre zvonurile Romanescu-PNL
    Bîțu pe Bărbatul care a abandonat trei cățeluși într-o râpă a fost depistat de polițiști
    George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii
    popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru
    Costel pe Doisprezece școli și grădinițe din Gorj supuse, inițial, reorganizării! O mare parte au scăpat în ședința de CA a IȘJ
    Bloom Orlando Prostul pe Autoritățile promovează FTJ ca alternativă la activitățile miniere
    GEO pe Florin Salam ca cânta în Gorj, la Zilele Comunei Logrești
    error: Content is protected !!