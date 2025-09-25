Minor reținut pentru agresiune

Doi tineri din Gorj au fost reținuți după ce au agresat un bărbat pe o stradă din Târgu Jiu. Unul dintre agresori este minor.

„La data de 24 septembrie a.c., polițiști din cadrul Poliției Municpiului Târgu Jiu – Biroul de Investigații Criminale au identificat, reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Gorj, doi tineri, de 17 și 19 ani, primul din comuna Dănești și cel de-al doilea din municipiul Târgu Jiu, fiind bănuiți de săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

În seara de 23 septembrie a.c., polițiștii au fost sesizați, prin apelul 112 de un bărbat de 40 de ani, din municipiul Târgu Jiu, despre faptul că, în jurul orei 19, în timp ce se afla în fața unui magazin situat pe strada 23 August, din Târgu Jiu, a fost lovit în zona capului cu o sticlă.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care a avut loc fapta și luarea măsurilor legale”, a transmis IPJ Gorj.