Gură de oxigen pentru Gorj: continuă plățile pe programul „Anghel Saligny”

Vești bune pentru gorjeni, primării și mediul economic local: programul „Anghel Saligny” va continua, iar plățile pentru proiectele deja derulate vor fi achitate integral. Astfel, până la finalul lunii septembrie vor fi decontate toate facturile pentru lucrările de modernizare a drumurilor, alimentare cu apă, canalizare și extinderea rețelelor de gaz, totul în urma presiunilor făcute de PSD în coaliția de guvernare. Președintele PSD Gorj, Mihai Weber, este cel care făcut anunțul și subliniază că aceste investiții sunt un adevărat „suport vital” pentru comunități și antreprenori.

Decizia vine după discuțiile legate de rectificarea bugetară și oferă stabilitate atât firmelor implicate, cât și comunităților locale, care vor beneficia de infrastructură modernizată.