Doi gorjeni trimiși în judecată pentru tentativă de omor și tulburarea ordinii publice

Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj a dispus, prin rechizitoriul din 25 septembrie, trimiterea în judecată a doi inculpați, F.A.D. și P.C., aflați în arest preventiv, pentru tentativă de omor și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Potrivit anchetatorilor, în seara de 10 august, pe DJ 674, în comuna Urdari, cei doi ar fi agresat violent un bărbat, M.L., lovindu-l cu pumnii și picioarele, inclusiv în zona feței și a corpului. Victima a suferit leziuni grave, printre care o ruptură de colon, care a necesitat intervenție chirurgicală la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu. Medicul legist a stabilit că rănile au avut nevoie de 35-40 de zile de îngrijiri și i-au pus viața în pericol.

Prin actele de violență comise în public, inculpații au creat panică și indignare printre persoanele prezente. Cei doi au fost reținuți pe 13 august, ulterior fiind arestați preventiv, măsura fiind prelungită.

Autoritățile subliniază că, pe tot parcursul procesului penal, inculpații beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile procesuale prevăzute de lege.