spot_img
18.4 C
Târgu Jiu
joi, septembrie 25, 2025
Altele
    AcasăActualitateDoi gorjeni trimiși în judecată pentru tentativă de omor și tulburarea ordinii...
    ActualitateHeadlines

    Doi gorjeni trimiși în judecată pentru tentativă de omor și tulburarea ordinii publice

    Alin Petre
    By Alin Petre
    0
    164

    Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj a dispus, prin rechizitoriul din 25 septembrie, trimiterea în judecată a doi inculpați, F.A.D. și P.C., aflați în arest preventiv, pentru tentativă de omor și tulburarea ordinii și liniștii publice.

    Potrivit anchetatorilor, în seara de 10 august, pe DJ 674, în comuna Urdari, cei doi ar fi agresat violent un bărbat, M.L., lovindu-l cu pumnii și picioarele, inclusiv în zona feței și a corpului. Victima a suferit leziuni grave, printre care o ruptură de colon, care a necesitat intervenție chirurgicală la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu. Medicul legist a stabilit că rănile au avut nevoie de 35-40 de zile de îngrijiri și i-au pus viața în pericol.

    Prin actele de violență comise în public, inculpații au creat panică și indignare printre persoanele prezente. Cei doi au fost reținuți pe 13 august, ulterior fiind arestați preventiv, măsura fiind prelungită.

    Autoritățile subliniază că, pe tot parcursul procesului penal, inculpații beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile procesuale prevăzute de lege.

    Articolul precedent
    Minor reținut pentru agresiune
    Articolul următor
    Salvamont Gorj, dotat cu o trusă medicală complet echipată
    Alin Petre
    Alin Petrehttp://www.igj.ro
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    Claudia pe Târgu Jiu: Tamponare, înainte de trecerea de pietoni
    GEO pe IPJ Gorj reacționează după scandalul din trafic: „Informațiile apărute sunt false și induc în eroare opinia publică”
    GEO pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    Gheorghe pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    GEO pe Femeia păcălită cu 235 000 lei de un tânăr escroc
    Nițu pe Avarie la conducta de apă din Bumbești Jiu
    Stelian pe Judecătorii din Gorj intră în grevă pentru că guvernul vrea să elimine pensiile speciale și să crească vârsta de pensionare
    Adi pe Primăria Târgu Jiu investește într-un parc de două hectare într-o zonă nelocuită
    GEO pe Un cunoscut șef se pensionează din CEO
    Sică ot Bolboci pe Zona turnului de la CET, pusă în valoare de autoritatea municipală! Trei proiecte integrate, în curs
    Crăete pe CJ Gorj a reușit să sterilizeze până acum aproape 2.000 de câini cu stăpân
    Sanda/Tg. Jiu pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    Axel pe Ce spune liderul PSD despre zvonurile Romanescu-PNL
    Bîțu pe Bărbatul care a abandonat trei cățeluși într-o râpă a fost depistat de polițiști
    George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii
    popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru
    Costel pe Doisprezece școli și grădinițe din Gorj supuse, inițial, reorganizării! O mare parte au scăpat în ședința de CA a IȘJ
    Bloom Orlando Prostul pe Autoritățile promovează FTJ ca alternativă la activitățile miniere
    GEO pe Florin Salam ca cânta în Gorj, la Zilele Comunei Logrești
    error: Content is protected !!