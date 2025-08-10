Participant la raliul de la Mușetești, transportat cu un elicopter SMURD la spitalul din Craiova

Incident grav astăzi la probele pentru competiția automobilistică de la Mușetești. Unul dintre piloții participanți a intrat cu mașina într-un copac, la peste 140 de km pe oră. Șoferul a fost scos din autoturism cu răni grave la nivelul capului și a coloanei, motiv pentru care a fost chemat la Mușetești un elicopter SMURD.

Martorii susțin că victima a fost transportată la spitalul de urgență din Craiova, starea sa fiind gravă. Organizatorii Competiției Cupa Mușetești a rău o ambulanță la locul desfășurării competiției.

Circulația rutieră pe raza comunei Mușetești a fost închisă astăzi că urmare a desfășurării Campionatului Regional de Viteza în Coastă, ediția a III-a.