Bărbat de 72 de ani în arest după ce s-a apropiat de soția sa

Polițiști din Târgu Cărbunești au primit o alertă de proximitate prin intermediul Sistemului Informatic de Monitorizare Electronică din care rezultă că un bărbat, de 72 de ani, din Stejari, nu a respectat ordinul de protecție emis împotriva sa, la data de 05.08.2025, prin aceea că nu a păstrat distanța minimă impusă față de soția sa, de 69 de ani.

„La fața locului, respectiv la domiciliul femeii din comuna Stejari, s-au deplasat polițiștii Secției 8 Poliție Rurală Stoina, care au constatat faptul că bărbatul a revenit la locuința de unde a fost evacuat, sub pretextul că dorea să se schimbe de haine și să se împace cu soția sa.

Bărbatul a părăsit la scurt timp locuința femeii, însă a fost identificat de polițiști în satul Piscoiu și a fost condus la sediul poliției în vederea continuării cercetărilor.

În cauză a fost întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție.

La aceeași dată, polițiștii Secției 8 Poliție Rurală Stoina au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de bărbat pentru săvârșirea infracțiunii de încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție provizoriu, față de acesta fiind luată măsura reținerii pentru 24 de ore și introducerea în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Gorj.

La data de 9 august 2025, bărbatul a fost prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu-Cărbunești, fiind dispusă măsura controlului judiciar față de acesta pentru o perioadă de 60 zile“, au transmis polițiștii.