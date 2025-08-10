Ministrul Mediului, vizită în cartierul Pandurașul și la groapa de gunoi

Ministru Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, ministrul Economiei, Radu Miruţă,și Andrei Corlan, comisarul general al Gărzii de Naționale de Mediu, au efectuat sâmbătă, 9 august, o vizită în judeţele Gorj şi Hunedoara. Delegația a ajuns în zona Pandurașul, din Târgu Jiu, unde se abandonează deșeuri textile de către locuitorii care se ocupă de comerțul cu haine second-hand, după care s-a deplasat în Parcul Național „Defileul Jiului“.

„Unul din obiectivele vizitei a fost evaluarea situaţiei deșeurilor textile şi a comerțului second hand, în perspectiva protecţiei mediului şi a tranziţiei către o economie circulară.

În cadrul vizitei, Comisarul General al Gărzii Naţionale de Mediu, împreună cu cei doi miniştri a avut discuţii cu oficialităţile locale legate de eficienta actualelor măsuri privind gestionarea deşeurilor si noile direcţii de acţiune comună.

În a doua parte a zilei, delegaţia comună a făcut o vizită şi prin Defileu Jiului, acțiune ce a avut ca punct terminus oraşul Petroşani, unde au avut şi acolo discuţii cu autorităţile locale pe aceleași teme“, au transmis reprezentanții Gărzii de Mediu Gorj.

„Sute de mii de tone de deșeuri intră în România sub formă de produse second hand“

„Sunt zeci, dacă nu sute de mii de tone, în fiecare an, care intră în România marcate ca fiind produse second-hand, care, de fapt, în realitate, sunt deşeuri. Şi trebuie să rezolvăm această problemă. Deşeurile care sunt deşeuri pentru alte state europene sunt deşeuri şi în România. Nu putem să avem acest standard dublu în care alte state vin şi aduc deşeuri în România, dar le marchează ca produse second-hand. Apoi deşeurile respective ajung pe câmpurile noastre sau la gropile de gunoi, în cele mai bune cazuri. Sau, din păcate, unele dintre ele, o parte semnificativă, arse în case. Ceea ce înseamnă o poluare pentru noi toţi, înseamnă o scurtare a vieţii pentru noi toţi”, a spus ministrul Diana Buzoianu.

Comisarul General al Gărzii Naţionale de Mediu, Andrei Corlan, a declarat se vor face propuneri legislative pentru a modifica legislația: „Această acţiune este un bun prilej să constatăm consecinţele vulnerabilităţilor legislative în domeniul bunurilor folosite şi să reamintim necesitatea adaptării legii la provocările vremii. Vorbim despre modificarea cadrului legal, în sensul reglementarii clare a comerţului cu produse SH, astfel încât să evităm ca în ţara noastră, în loc de bunuri folosite, să fie importate de fapt, deșeuri mascate”.