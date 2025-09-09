Persoane cercetate pentru viol și trafic de minori

Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Gorj, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Gorj, au documentat activitatea infracțională a două persoane, de 37 și 59 de ani (membre ale aceleiași familii), cercetate pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de minori și a unui bărbat, de 71 de ani, cercetat pentru comiterea infracțiunilor de viol săvârșit asupra unui minor și folosirea serviciilor unei persoane exploatate.

Din probele administrate a rezultat că, în perioada 2024 – 2025, în scopul obținerii de beneficii materiale, femeia de 37 de ani ar fi exploatat sexual o victimă, de 13 ani (membră a familiei sale), înlesnindu-i întreținerea de raporturi şi acte sexuale cu bărbatul în vârstă de 71 de ani.

Cercetările au reliefat că acesta ar fi profitat și de poziția de autoritate asupra victimei minore, care, pentru o perioadă de timp, s-ar fi aflat în supravegherea și educarea sa.

În urma a 4 percheziții domiciliare efectuate de polițiști, la data de 6 septembrie 2025, au fost descoperite și ridicate mai multe dispozitive de stocare a datelor.

La data de 6 septembrie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Gorj au dispus reținerea celor trei persoane.

La data de 7 septembrie 2025, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Gorj a dispus arestarea preventivă a bărbatului de 71 de ani și a femeii de 37 de ani, pentru 30 de zile, conform propunerii formulate de către procurorii D.I.I.C.O.T.– Biroul Teritorial Gorj.

Minora a fost instituționalizată într-un centru al D.G.A.S.P.C. Gorj.

Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum și de prezumția de nevinovăție, a transmis IPJ Gorj.