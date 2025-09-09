spot_img
    Forțele Navale Române se modernizează. Comisiile pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din Camera Deputaților si Senat au avizat în unanimitate solicitarea Ministerului Apărării Naționale privind obținerea aprobării prealabile pentru inițierea procedurii de atribuire a contractului de achiziție “Corvetă ușoară din clasa HISAR”.
    „În calitatea de președinte al Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională reafirm angajamentul pentru consolidarea capabilităților navale ale Forțelor Navale Române și pentru întărirea securității flancului estic al NATO. Achiziția unei corvete moderne din clasa HISAR reprezintă un pas important în procesul de modernizare a Armatei României, contribuind direct la creșterea capacității de apărare și descurajare în regiunea Mării Negre. De asemenea, securizarea Mării Negre este un obiectiv imperativ pentru stabilizarea şi dezvoltarea regiunii, fiind conștienți că fără stabilitate regională, potenţialul economic şi geostrategic al Mării Negre nu poate fi exploatat. Inițierea procedurii de achiziție se încadrează în obiectivele asumate de România în cadrul NATO și UE, fiind parte a efortului strategic de dotare cu echipamente moderne și interoperabile”, a transmis președintele Comisiei, deputatul PSD Mihai Weber.

