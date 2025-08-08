spot_img
    Polovragi găzduiește Festivalul Internațional de Cultură și Tradiții „Lira Tracă și Taraful lui Orfeu”

    În perioada 15-17 august, comuna Polovragi, județul Gorj, devine capitala culturii și tradițiilor autentice, odată cu desfășurarea Festivalului Internațional de Cultură și Tradiții „Lira Tracă și Taraful lui Orfeu”. Evenimentul reunește artiști și ansambluri din țară și străinătate, promițând trei zile de spectacole, lansări de carte și momente artistice de excepție.

    Deschiderea oficială are loc pe 15 august, fiind prezentată de Paul Gheorghe și Otilia Magheru. Publicul va putea asista la lansarea cărții semnate de Maria Șarpe și se va bucura de recitalurile artiștilor Szabolcs Csibi & Kelemen István Lutiéri, Borislav Borisov, Dirik Yıldan, David Ciente și trupa Jianca & Maria Chivu.

    Pe 16 august, programul este dedicat omagierii martirilor Brâncoveni, cu un cuvânt de deschidere rostit de preotul Traistaru Constantin. Vor urma spectacole susținute de Ion Crețeanu, Nae Ioan Valeriu la nai, Ansamblul de Călușari Plai de Romanați, Trei Parale, Dan Puric, Tudor Ungureanu și Ansamblul Ștefan Vodă, precum și Păsărea Măiastră.

    Ultima zi, 17 august, aduce pe scenă pe Nikos Papadopoulos, un meci demonstrativ de oină și reprezentația Ansamblului Anton Pann.

    Evenimentul se desfășoară în Vatra Târgului din Polovragi și este organizat cu sprijinul Ministerului Culturii.
    Atmosfera promite să fie una plină de energie, tradiție și diversitate culturală, transformând Polovragiul într-un punct de atracție pentru iubitorii de folclor și artă.

