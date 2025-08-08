Prinși de jandarmi când transportau bușteni prin albia unui râu de munte

Jandarmii montani din Runcu au depistat două persoane care transportau cu utilaje specializate pentru colectarea lemnului, bușteni prin albia minoră a unui râu de munte, în amonte, la aproximativ 12 km de stația de captare a apei pentru municipiul Târgu-Jiu.

„Doi bărbați domiciliați în Bumbești-Jiu și în comuna Stănești din județul Gorj au fost depistați de către jandarmii montani din Runcu în timp ce transportau bușteni prin albia râului Șușița Verde din comuna Stănești, utilizând tractoare articulate forestiere. Jandarmii montani au interceptat persoanele, au stabilit identitatea lor și le-au aplicat două sancțiuni contravenţionale în valoare totală de 20.000 de lei, (10.000 lei fiecare) conform prevederilor din Legea 176/2024 a pescuitului și a protecției resursei acvatice vii. În situația în care observați fapte similare de încălcare a normelor legale în vigoare, vă recomandăm să sesizați aceste aspecte prin SNUAU 112 sau să vă adresați unui echipaj de jandarmi în vederea aplicării măsurilor legale“, au transmis reprezentanții Jandarmeriei Gorj.