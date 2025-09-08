spot_img
    Eveniment

    Scandal în Mătăsari. 4 bărbați reținuți

    Radu Istudor
    By Radu Istudor
    Un scandal pe o terasă din localitatea Mătăsari s-a încheiat cu reținerea a patru persoane.

    „La data de 6 septembrie 2025, polițiști din cadrul Secției 3 Poliție Rurală Motru au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul că la o terasă din satul Mătăsari are loc un conflict.

    Din primele verificări efectuate de polițiștii ajunși la fața locului, a reieșit că în cursul serii curente, un bărbat, de 36 de ani, din Mătăsari, în timp ce se afla în incinta unei terase din localitate, pe fondul unui conflict spontan, ar fi fost lovit de alți doi bărbați, unul de 32 de ani din Negomir și altul de 31 de ani din Mătăsari.

    Bărbatul de 36 de ani nu a dorit emiterea unui un ordin de protecție provizoriu, fiindu-i pusă la dispoziție o cerere pentru emiterea unui ordin de protecție de către instanța de judecată.

    În cauză s-a întocmit dosar penal, pentru săvârșirea infracțiunii de lovirea sau alte violențe.

    În contextul administrării materialului probator în dosarul penal, a fost extinsă urmărirea penală cu privire la infracțiunile de lovirea sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice, față de 4 bărbați, de 36, 31, 32 și 21 de ani, care au fost reținuți pe bază de ordonanță și introduși în Centrele de Reținere și Arestare Preventivă ale IPJ Gorj și IPJ Mehedinți.

    La data de 8 septembrie 2025 aceștia vor fi prezentați cu propuneri legale Parchetului de pe lângă Judecătoria Motru”, a transmis IPJ Gorj.

    Radu Istudor
    Radu Istudorhttp://www.igj.ro
