27.4 C
Târgu Jiu
luni, septembrie 8, 2025
    Eveniment

    I-a luat la ocazie și l-au bătut

    Un șofer a fost atacat după ce în mașina lui s-au urcat doi bărbați. Scandalul s-a încheiat la poliție.

    „La data de 6 septembrie 2025, polițiști din Târgu Jiu au fost sesizați prin apel 112 de un bărbat, de 28 de ani, din localitate, despre faptul că, în timp ce se afla pe strada Motrului din Târgu Jiu și efectua un serviciu de transport persoane, ar fi fost atacat de doi bărbați.

    La fața locului s-au deplasat mai multe patrule din cadrul Biroului de Ordine Publică care au stabilit faptul că apelantul, în timp ce se afla în mașină împreună cu un alt bărbat, de 22 de ani, din județul Vâlcea, după ce l-ar fi transportat la locația solicitată, din curtea unui imobil ar fi ieșit doi bărbați, care i-ar fi amenințat pe aceștia cu acte de violență, ar fi distrus plafonul autoturismului cu un obiect contondent și l-ar fi lovit pe bărbatul de 22 de ani, ca urmare a unui conflict spontan mai vechi pe care l-ar fi avut cu acesta.

    Polițiștii au procedat la identificarea persoanelor bănuite de săvârșirea faptelor, în identitatea a doi bărbați, de 20 și 22 de ani, din Târgu Jiu.

    S-a întocmit formular de evaluare a riscului, nefiind îndeplinite condițiile emiterii unui ordin de protecție provizoriu, persoanei în cauză fiindu-i înmânată cerere pentru emiterea ordinului de protecție de către instanța de judecată.

    În cauză s-a întocmit dosar penal, pentru săvârșirea infracțiunilor de distrugere, lovire sau alte violențe și amenințare.

    La data de 7 septembrie 2025 au fost continuate cercetările de către polițiști din cadrul Biroului de Investigații Criminale, sub coordonarea procurorului de caz, fiind dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore și introducerea în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Gorj a celor doi bărbați de 20 și 22 de ani, din Târgu Jiu, urmând ca la data de 08.09.2025 să fie prezentați cu propuneri legale”, a transmis IPJ Gorj.

