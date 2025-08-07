spot_img
28.6 C
Târgu Jiu
joi, august 7, 2025
Altele
    AcasăEvenimentȘi-a pierdut portofelul cu bani și documente într-un târg din Gorj
    Eveniment

    Și-a pierdut portofelul cu bani și documente într-un târg din Gorj

    Alin Petre
    By Alin Petre
    0
    0

    Un echipaj de jandarmi din cadrul Jandarmeriei Gorj care asigura măsurile de ordine și siguranță publică la manifestația cultural artistică din comuna Logrești a fost sesizat de un lucrător comercial de la o terasă alimentară despre faptul că a găsit un portmoneu al unei persoane.
    „Jandarmii au verificat conținutul bunului, găsind o carte de identitate, carduri bancare și o sumă de bani. Ulterior, la echipajul de jandarmi s-a prezentat o tânără care a solicitat sprijinul, menționând faptul că în apropiere pierduse un portmoneu, iar la solicitare a precizat conținutul bunului pierdut.
    Colegii, au returnat portmoneul tinerei, care a mulțumit atât echipajului de jandarmerie cât și persoanei care a returnat bunul pierdut.
    Vă recomandăm să manifestați o atenție deosebită bunurilor personale și actelor de identitate, întrucât acestea conțin date cu caracter personal ale posesorului, iar pierderea lor generează dificultăți.
    Astăzi, în Piața centrală a municipiului Târgu-Jiu, un alt echipaj de jandarmi a fost sesizat de un bărbat din comuna Albeni despre faptul că a găsit în zona unei terase alimentare o sumă de bani. Jandarmii, au preluat suma de bani pe bază de proces-verbal și au predat banii la Poliția Tg-Jiu.
    În situații similare, găsitorul unui bun pierdut/sau al unei sume de bani, este obligat să le restituie proprietarului dacă îl cunoaște, iar în situația în care nu se cunoaște proprietarul, bunurile găsite/suma de bani, să fie predate la unitatea de poliție din localitatea unde acestea au fost găsite“, au transmis reprezentanții Jandarmeriei Gorj.

    Articolul precedent
    Distribuţie Oltenia anunţă modificări ale programului de întrerupere a furnizării energiei electrice din data de 14.08.2025
    Alin Petre
    Alin Petrehttp://www.igj.ro
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    Bloom Orlando Prostul pe Autoritățile promovează FTJ ca alternativă la activitățile miniere
    GEO pe Florin Salam ca cânta în Gorj, la Zilele Comunei Logrești
    Lică pe De ce a demisionat nora senatorului Iordache din CJ Gorj!
    Cristina pe Blocurile pentru tineri construite de Primăria Târgu Jiu în cartierul Narcise sunt din OSB. Ce riscuri comportă acest material
    nanuti pe Antonio, fiul lui Gabriel Nănuți, fondatorul „Botezului viilor”, a zburat de ziua lui
    Vica pe Gorjean numit secretar general adjunct în Ministerul Justiției
    popica pe Anchetă internă la Spitalul Novaci, după decesul gravidei din Roșia de Amaradia
    popica pe Caz cutremurător: A murit după ce a născut
    obs pe Drumul expres Craiova-Târgu Jiu – primul Lot- intră în faza de construcție!
    inchirieri auto otopeni pe BNR: România nu este în inflație
    Ana Bîrcă pe Respect și recunoștință pentru rezerviștii gorjeni – ceremonie festivă organizată în județul Gorj
    Aurică pe Respect și recunoștință pentru rezerviștii gorjeni – ceremonie festivă organizată în județul Gorj
    Zavoianu Radu pe Liceele de top din Târgu Jiu, cu absolvenți picați la Bacalaureat
    inchirieri auto otopeni pe Trei șoferi dintr-o lovitură. Vezi ce au făcut!
    Marius Daniel pe Comunicat Aparegio Gorj: Asociația lu’ “Vali Galerie”, în acțiune!!!
    George pe Scandal între părinți, din cauza copiilor
    GEO pe Fără medii de 10 la Bacalaureatul din Gorj. Surpriza oferită de către un absolvent de la Liceul Tehnologic Bâlteni
    rent a car otopeni pe Femeie călcată de tren
    Ducu pe Scandal între părinți, din cauza copiilor
    Zoia pe Eficiență și control al temperaturii
    error: Content is protected !!