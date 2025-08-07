Și-a pierdut portofelul cu bani și documente într-un târg din Gorj

Un echipaj de jandarmi din cadrul Jandarmeriei Gorj care asigura măsurile de ordine și siguranță publică la manifestația cultural artistică din comuna Logrești a fost sesizat de un lucrător comercial de la o terasă alimentară despre faptul că a găsit un portmoneu al unei persoane.

„Jandarmii au verificat conținutul bunului, găsind o carte de identitate, carduri bancare și o sumă de bani. Ulterior, la echipajul de jandarmi s-a prezentat o tânără care a solicitat sprijinul, menționând faptul că în apropiere pierduse un portmoneu, iar la solicitare a precizat conținutul bunului pierdut.

Colegii, au returnat portmoneul tinerei, care a mulțumit atât echipajului de jandarmerie cât și persoanei care a returnat bunul pierdut.

Vă recomandăm să manifestați o atenție deosebită bunurilor personale și actelor de identitate, întrucât acestea conțin date cu caracter personal ale posesorului, iar pierderea lor generează dificultăți.

Astăzi, în Piața centrală a municipiului Târgu-Jiu, un alt echipaj de jandarmi a fost sesizat de un bărbat din comuna Albeni despre faptul că a găsit în zona unei terase alimentare o sumă de bani. Jandarmii, au preluat suma de bani pe bază de proces-verbal și au predat banii la Poliția Tg-Jiu.

În situații similare, găsitorul unui bun pierdut/sau al unei sume de bani, este obligat să le restituie proprietarului dacă îl cunoaște, iar în situația în care nu se cunoaște proprietarul, bunurile găsite/suma de bani, să fie predate la unitatea de poliție din localitatea unde acestea au fost găsite“, au transmis reprezentanții Jandarmeriei Gorj.

