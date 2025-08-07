Zi de hram la Mănăstirea Lainici: Mitropolitul Olteniei prezent la slujba arhierească

Mănăstirea Lainici din județul Gorj a fost în sărbătoare miercuri, 6 august, cu prilejul praznicului împărătesc al Schimbării la Față a Domnului, unul dintre cele mai luminate momente din viața pământească a Mântuitorului Iisus Hristos, când, pe Muntele Tabor, și-a arătat slava dumnezeiască înaintea ucenicilor Săi.
„Sărbătoarea a fost încununată de oficierea Sfintei Liturghii arhierești în Altarul de vară al Mănăstirii, în prezența unui ales sobor de ierarhi, preoți și diaconi, sub protia Înaltpreasfințitului Părinte Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei.
Alături de Înaltpreasfinția Sa au slujit: Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului; Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei; Preasfințitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanaților; Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român din Ungaria; Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Ortodox Român al Spaniei și Portugaliei; Preasfințitul Părinte Nectarie, Episcopul Ortodox Român al Irlandei și Islandei. În cadrul Sfintei Liturghii, Părintele Mitropolit Irineu l-a hirotonit întru diacon pe teologul Cătălin Panduru, pe seama Parohiei Urzicuța, Protoieria Băilești. Totodată, Ierarhul nostru a săvârşit slujba hirotesiei întru Iconom Stavrofor pentru Pr. Ștefan Cristi Vătafu, directorul Liceului Teologic din Târgu Jiu și preot slujitor la Parohia Sadu II, oraș Bumbești-Jiu, Protoieria Târgu Jiu Nord. Răspunsurile liturgice au fost oferite de Grupul Psaltic „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” al Catedralei Mitropolitane din Craiova.
În cuvântul de învăţătură rostit, Părintele Mitropolit Irineu a subliniat importanța Schimbării la Față ca prefigurare a învierii și a îndumnezeirii firii umane, prin unirea cu Domnul Hristos: „Praznicul împărătesc al Schimbării la Faţă a Domnului nostru Iisus Hristos este un praznic al luminii pe care noi îl avem în Biserica noastră şi care ne aminteşte de activitatea şi de învăţăturile Sale. Schimbarea la Față este o revelație dumnezeiască și o chemare adresată fiecăruia dintre noi la luminarea sufletului și la transformarea vieții prin credință, pocăință și iubire. Domnul nostru S-a arătat de puţine ori ca Dumnezeu, iar ucenicii Săi au arătat cu smerenie şi delicateţe slava Sa cerească, ca Dumnezeu adevărat şi Om adevărat. El ne-a arătat chipul smereniei, El nu a arătat întru totul puterea Sa dumnezeiască, pentru a nu-i înfricoşa pe oameni de măreţia Lui.”
„Să ne schimbăm vieţile noastre şi să ne îndreptăm spre lumină“
Totodată, Mitropolitul Olteniei a explicat semnificațiile acestui moment: „Acest moment al Schimbării la Faţă este pregătit cu mult înainte. Dumnezeu S-a arătat de multe ori oamenilor. S-a arătat însă cu multă acoperire. Pe muntele Sinai, S-a arătat Duhul lui Dumnezeu, ca focul sub puterea luminii. S-a arătat apoi Sfântului Ilie, ca Să întărească faptul că este prezent permanent în creaţia Sa. Sfinţii Apostoli sunt chemaţi să vadă această minune, ca şi ei să fie ridicaţi şi să poată trăi această minune, ca şi ei şi noi să vedem că putem ajunge la lumină prin post şi rugăciune. Aşadar, prin luminarea minţii, primim în sufletele noastre legătura cu Mântuitorul nostru Hristos, ca dumnezeirea să lumineze în materie şi suflet, ca model pe care noi Îl urmăm în drumul nostru spre îndumnezeire, ca noi să ne schimbăm vieţile noastre şi să ne îndreptăm spre lumină. Pentru toate acestea, noi trebuie să ne deschidem ochii duhovniceşti, să ne curăţim de păcate şi să ne împărtăşim cu Trupul şi Sângele Său. În consecinţă, noi trebuie să ne silim, ca să Îl vedem pe Dumnezeu”.