Zi de hram la Mănăstirea Lainici: Mitropolitul Olteniei prezent la slujba arhierească

În cuvântul de învăţătură rostit, Părintele Mitropolit Irineu a subliniat importanța Schimbării la Față ca prefigurare a învierii și a îndumnezeirii firii umane, prin unirea cu Domnul Hristos: „Praznicul împărătesc al Schimbării la Faţă a Domnului nostru Iisus Hristos este un praznic al luminii pe care noi îl avem în Biserica noastră şi care ne aminteşte de activitatea şi de învăţăturile Sale. Schimbarea la Față este o revelație dumnezeiască și o chemare adresată fiecăruia dintre noi la luminarea sufletului și la transformarea vieții prin credință, pocăință și iubire. Domnul nostru S-a arătat de puţine ori ca Dumnezeu, iar ucenicii Săi au arătat cu smerenie şi delicateţe slava Sa cerească, ca Dumnezeu adevărat şi Om adevărat. El ne-a arătat chipul smereniei, El nu a arătat întru totul puterea Sa dumnezeiască, pentru a nu-i înfricoşa pe oameni de măreţia Lui.”

Totodată, Mitropolitul Olteniei a explicat semnificațiile acestui moment: „Acest moment al Schimbării la Faţă este pregătit cu mult înainte. Dumnezeu S-a arătat de multe ori oamenilor. S-a arătat însă cu multă acoperire. Pe muntele Sinai, S-a arătat Duhul lui Dumnezeu, ca focul sub puterea luminii. S-a arătat apoi Sfântului Ilie, ca Să întărească faptul că este prezent permanent în creaţia Sa. Sfinţii Apostoli sunt chemaţi să vadă această minune, ca şi ei să fie ridicaţi şi să poată trăi această minune, ca şi ei şi noi să vedem că putem ajunge la lumină prin post şi rugăciune. Aşadar, prin luminarea minţii, primim în sufletele noastre legătura cu Mântuitorul nostru Hristos, ca dumnezeirea să lumineze în materie şi suflet, ca model pe care noi Îl urmăm în drumul nostru spre îndumnezeire, ca noi să ne schimbăm vieţile noastre şi să ne îndreptăm spre lumină. Pentru toate acestea, noi trebuie să ne deschidem ochii duhovniceşti, să ne curăţim de păcate şi să ne împărtăşim cu Trupul şi Sângele Său. În consecinţă, noi trebuie să ne silim, ca să Îl vedem pe Dumnezeu”.