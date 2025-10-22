Șocant! Și-a amenințat fiul cu un cuțit! Tatăl reținut!

Polițiști din cadrul Poliției Orașului Turceni au fost sesizaţi prin apel 112 și ulterior prin plângere de către un bărbat, de 34 de ani, din Turceni, cu privire la faptul că a avut un conflict verbal cu tatăl său. Din primele verificări efectuate de polițiștii ajunși la fața locului, a reieșit că în timp ce se aflau în curtea locuinței, bărbatul de 34 de ani ar fi avut un conflict cu tatăl său, în vârstă de 65 de ani, generat pe fondul consumului de băuturi alcoolice, acesta din urmă amenintându-l cu un obiect tăietor și cu suprimarea vieții, fiindu-i creată o stare de temere.

„A fost întocmit formular de evaluare a riscului reieşind că există risc iminent, fapt pentru care s-a emis un ordin de protecție provizoriu față de bărbatul de 65 de ani, fiind obligat să părăsească temporar locuința din orașul Turceni, să păstreze o distanță de 50 de metri față de victimă și de locuința acesteia.

În cauză s-a întocmit dosar penal, pentru săvârşirea infracțiunii de amenințare.

În continuarea cercetărilor, faţă de bărbatul de 65 de ani s-a dispus măsura reținerii pe bază de ordonanţă pentru 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă IPJ Gorj”, a transmis IPJ Gorj.