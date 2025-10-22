spot_img
    Actualitate

    Prefectul județului a băgat în ședință toate instituțiile responsabile direct în gestionarea situațiilor generate de fenomenele meteo specifice iernii

    Radu Istudor
    Prefectul județului Gorj, Șerban Predescu, a organizat o ședință de lucru dedicată măsurilor ce trebuie întreprinse în vederea bunei gestionări a sezonului rece 2025–2026. La întâlnire au participat toți reprezentanții instituțiilor cu responsabilități directe în gestionarea situațiilor generate de fenomenele meteo specifice iernii.
    Discuțiile s-au axat pe identificarea și armonizarea măsurilor ce trebuie adoptate, astfel încât sezonul rece să fie gestionat unitar, profesionist și eficient, cu accent pe prevenție, intervenție rapidă și protecția cetățenilor.
    Astfel, s-a decis semnalizarea rutieră specifică sezonului rece – verificarea, completarea și instalarea marcajelor și indicatoarelor temporare pentru zonele cu risc sporit; Montarea de panouri parazăpezi pe segmentele de drumuri naționale și județene frecvent afectate de viscol și troiene; Operaționalizarea bazelor de deszăpezire, dotarea acestora cu material antiderapant și utilaje funcționale, capabile să intervină prompt în caz de necesitate; Intervenții în regim de urgență pentru degajarea drumurilor, deblocarea traficului și sprijinirea autovehiculelor izolate și menținerea ordinii publice și prevenirea incidentelor în zonele de agrement, stațiunile montane și traseele turistice din județ, în special în perioadele aglomerate; Participarea structurilor Salvamont, ISU și Jandarmerie la misiuni de căutare-salvare în zone montane greu accesibile, pentru persoane rătăcite, accidentate sau blocate din cauza condițiilor meteo extreme; Echiparea corespunzătoare a mijloacelor de intervenție, în special cele 41 de ambulanțe ale Serviciului Județean de Ambulanță Gorj, care vor fi dotate cu anvelope de iarnă și pregătite pentru deplasarea în orice tip de teren;Asigurarea permanenței în dispecerate și a unei comunicări eficiente între instituții, pentru coordonarea intervențiilor și informarea în timp real a populației.
    „În cadrul ședinței, prefectul județului Gorj, Șerban Predescu, a reiterat, atât importanța unei colaborări active și constante între toate instituțiile implicate, cât și necesitatea ca măsurile preventive să fie aplicate din timp, pentru a evita situațiile de urgență care pot pune în pericol vieți omenești sau pot afecta funcționarea comunităților locale”, transmite Prefectura Gorj.

