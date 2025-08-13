Bărbat din Târgu Jiu, arestat preventiv pentru că și-a snopit în bătaie soția

Un bărbat din Târgu Jiu a fost arestat preventiv pe o perioadă de 30 de zile pentru că și-a snopit în bătaie soția.

„La data de 12 august 2025, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu – Biroul Investigații Criminale au continuat cercetările într-un dosar penal ce vizează săvârșirea infracțiunii de violență în familie. În cadrul cercetărilor, un bărbat, de 56 de ani din Târgu Jiu a fost prezentat Judecătoriei Târgu Jiu, față de acesta fiind luată măsura arestului preventiv pentru 30 de zile.

Amintim faptul că la data de 11 august 2025, polițiști din Târgu Jiu au fost sesizați prin apel 112 de o femeie, despre faptul că vecina sa, ar fi fost agresată de soț.

Din primele verificări efectuate de polițiștii ajunși la fața locului, a reieșit că o femeie, de 42 de ani, din Târgu Jiu, în urma unui conflict spontan cu soțul său, de 56 de ani, generat de consumul de alcool, a fost lovită cu pumnul în zona abdomenului și capului.

A fost întocmit formularul de risc, fiind emis ordin de protecție provizoriu împotriva bărbatului de 42 de ani și a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracțiunii de violență în familie.

În urma probatoriului administrat de către polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu – Compartiment Proximitate, a fost dispusă reținerea pe bază de ordonanță pe o perioadă de 24 de ore față de bărbat, acesta fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul IPJ Gorj“, au informat polițiștii.