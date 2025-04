Șofer din Drăguțești prins la volan sub influența alcoolului

Polițiști din cadrul Biroului Rutier au depistat un bărbat de 53 de ani, din comuna Drăguțești, în timp ce conducea un autoturism, pe DN 66 Drăguțești, având o concentrație de 0,54 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Cel în cauză a fost condus la Secția UPU a Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, fiindu-i recoltate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

In cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul pe drumurile publice sub influența alcoolului.