    Eveniment

    Șoferi amendați cu 62.000 de lei. Vezi ce au făcut!

    Control urmat de amenzi, pe drumurile publice.Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier, împreună cu lucrători ai Poliției Orașului Bumbești-Jiu, au organizat o acțiune pe DC 149 Bumbești-Jiu – Pleșa, având ca obiectiv principal verificarea legalității transportului rutier de mărfuri.
    În cadrul activităților, au fost aplicate 5 sancțiuni contravenționale operatorilor de transport pentru depășirea limitei de tonaj și 5 sancțiuni contravenționale furnizorilor de bunuri divizibile, în valoare totală de 62.000 de lei.

    „Acțiuni similare au fost organizate și de celelalte subunități de poliție din cadrul IPJ Gorj, fiind aplicate în total 61 de sancțiuni contravenționale, retrase 2 seturi de plăcuțe de înmatriculare și 6 certificate de înmatriculare”, a transmis IPJ Gorj.

    Pentru impunerea respectării legislației privind transportul rutier de mărfuri și persoane, polițiștii gorjeni vor continua și în perioada următoare astfel de activități, atât pe drumurile județene și naționale, cât și pe căile de acces către cariere și puncte de descărcare.
    Pe parcursul verificărilor efectuate pe DC 149 Pleșa – Bumbești-Jiu, polițiștii rutieri au depistat un ansamblu de vehicule care transporta 49.540 de kg de piatră, depășind masa totală maximă admisă a ansamblului.

    Conform legislației în vigoare, s-a dispus imobilizarea vehiculului până la îndeplinirea condițiilor legale de continuare a transportului. Operatorul de transport a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 15.000 de lei, iar furnizorul de bunuri divizibile a primit o sancțiune contravențională de 5.000 de lei, pentru încărcarea vehiculului peste limita prevăzută de lege.

    Măsuri similare au fost dispuse și față de alte două autovehicule depistate în situații asemănătoare”, a transmis IPJ Gorj.

    Radu Istudor
    Radu Istudorhttp://www.igj.ro
