Trei profesori din Gorj au intrat la cursuri, dar nu au făcut activități didactice

Doar trei profesori din județul Gorj au intrat la cursuri, însă nu au desfășurat activități didactice, în formă de protest pentru măsurile luate de Guvern în noul an școlar.

„Conform informațiilor furnizate de către directorii unităților de învățământ din județul nostru, astăzi, trei cadre didactice au optat pentru a intra la clasă, fără însă a desfășura activități didactice: un cadru didactic de la Liceul Tehnologic Motru și două cadre didactice de la Școala Gimnazială Cătunele“, au transmis reprezentanții Inspectoratului Școlar Școlar Județean Gorj.