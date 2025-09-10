Peste 250 de gorjeni, pe lista de așteptare pentru dispozitive medicale

Peste 200 de persoane din județul Gorj așteaptă în prezent să primească dispozitive medicale prin intermediul Casei Județene de Asigurări de Sănătate (CJAS) Gorj.

Cele mai solicitate echipamente sunt protezele, aparatele de oxigen și dispozitivele pentru incontinență urinară.

Au fost depuse până în prezent peste 3.300 de cereri pentru acordarea de dispozitive medicale, în creștere față de aceeași perioadă a anului trecut: „Numărul cererilor primite în anul 2025 este de peste 3300. Până la această dată au fost emise 3087 de decizii. Avem o listă de așteptare de 268 de cereri în special pentru dispozitive de mers, dispozitive de protezare ORL, orteze, proteze de membru inferior“, a spus Amalia Făgaș, directorul CJAS Gorj.

Sumă insuficientă

Suma rămasă până la finalul anului pentru decontarea de dispozitive medicale este insuficientă. „Bugetul aprobat pentru anul 2025 este de aproape 5 milioane RON. Sumele plătite până la data de 1 septembrie sunt de 4,2 milioane de lei. Mai este o diferență de 683000 RON până la finalul acestui an. Este o sumă insuficientă având în vedere că media lunară plătită pentru acest domeniu Este de peste 531.000 RON“, a adăugat Amalia Făgaș. Reprezentanții CJAS spun că, din cauza numărului mare de cereri, acordarea se face pe baza unor criterii clare, în funcție de data depunerii solicitării și de gradul de urgență medicală al fiecărui caz. „Am stabilit criterii de prioritate și de soluționare ținând cont de data înregistrării cererii și de nivelul de urgență“, a precizat directorul CJAS Gorj.