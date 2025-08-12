spot_img
Târgu Jiu
marți, august 12, 2025
    O jumătate de secol de la înființarea Muzeului Arhitecturii Populare de la Curtișoara

    Curtişoara

     

    Muzeul Arhitecturii Populare de la Curtișoara împlinește o jumătate de secol de la înființare. Manifestările vor avea loc în zilele de 15 și 16 august.

    „Avem deosebita plăcere de a vă ivita să participați la Simpozionul național ”Muzeul Arhitecturii Populare din Gorj-Curtișoara, 50 de ani de la înființare”, ocazionat de la împlinirea unei jumătăți de secol de când complexul muzeal ființează în scopul conservării și promovării arhitecturii populare și străvechilor tradiții gorjenești.
    Evenimentul se va desfășura în perioada 15-16 august la Curtișoara și este organizat de Muzeul Județean Gorj ”Alexandru Ștefulescu” Gorj împreună cu Școala Populară ”Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu și Biblioteca Județeană” Christian Tell”, sub egida Consiliului Județean Gorj.
    Pe lângă comunicările științifice de specialitate, manifestarea aniversară își dorește să evidențieze publicului larg fragmente din viața satului gorjenesc de odinioară, cuprinzând, astfel, ateliere și expoziții ale meșterilor populari gorjeni, un recital de muzică populară, o șezătoare prin care va fi onorată cămașa cu altiță și portul tradițional, precum și diverse activități menite să reliefeze legătura de generații în universul tradiției de la muzeul din Curtișoara, Gorj“, se arată într-un comunicat de presă.

    Program:

    Vineri, 15 august 2025

     Orele: 10:00 – 11:00 – Deschiderea oficială

    Muzeul Arhitecturii Populare din Gorj de la Curtișoara

    Alocuțiuni – Reprezentanți ai autorităților publice locale și centrale.

    Evocări Elena Udriște: dr. Scafa Udriște, Dr. Ion Mocioi

     Orele: 11:15 – 13:00 – Sesiune de comunicări

    Moderatori: Janeta Ciocan, Albinel Firescu.

     Orele: 13:30 – 15:00 – Pauză de masă

     Orele: 16:00 – 19:00 – Sesiune de comunicări

    Moderatori: Camelia Călin, Gerard Călin

     Orele: 10.00 – 19.00 – Căsuța cu povești – o incursiune în universul tradiției

    și al imaginației la Curtișoara, Gorj;

    Organizator: Biblioteca Județeană ”Christian Tell

     Orele: 10.00 – 13.00 – Ateliere și expoziții ale meșterilor populari gorjeni

     Orele: 19.00 – 20.00 – Recital Ansamblul Folcloric ”Maria Lătărețu”

    Organizator: Școala Populară de Arte ”Constantin Brâncuși” Târgu Jiu

     Orele: 16.00 – 20.00- Atelier de cusături cămăși tradiționale, expoziție port

    tradițional

    Organizator: Șezătoare Târgu Jiu

     Sâmbătă, 16 august 2025

     Orele: 10:00 – 17:00 – Excursie documentară: Târgu-Jiu – Cheile

    Sohodolului – Casa muzeu ”Constantin Brâncuși” (Hobița) – Tismana – Monumentul de la Padeș – Podul lui Dumnezeu (Ponoarele) – Târgu-Jiu

