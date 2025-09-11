Târgu Jiu: Elev bătut, în clasă, de un coleg

Părintele unui elev din Târgu Jiu a alertat poliția după ce fiul său, minor, a fost agresat la școală de un alt coleg. Elevul ar fi fost lovit în pauza dintre ore, în sală de clasă.

„La data de 10 septembrie 2025, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu au fost sesizați în mod direct, de un bărbat, de 49 de ani, din localitate, cu privire la faptul că, în ziua anterioară, fiul său, de 15 ani, ar fi fost lovit de un alt minor.

Din primele verificări efectuate de polițiști, a reieșit faptul că la data de 9 septembrie 2025, tânărul de 15 ani, în timp ce se afla în sala de clasă din incinta unei unități de învățământ din Târgu Jiu, în pauza dintre orele de curs, ar fi fost lovit cu pumnii la nivelul capului și corpului de un alt minor, de 15 ani, din comuna Bălești, coleg de clasă cu acesta.

Persoana vătămată nu a dorit acordarea de îngrijiri medicale la fața locului, prezentându-se mai târziu la U.P.U. Târgu Jiu.

În cauză a fost întocmit dosar penal, sub aspectul săvârşirii infracțiunii de lovirea sau alte violențe.

Ulterior incidentului, polițiști din cadrul Biroului Siguranța Școlară și Poliției Municipiului Târgu Jiu s-au deplasat la unitatea de învățământ, procedând la consilierea din punct de vedere juridic a minorilor implicați în incident, în prezența părinților și reprezentanților legali ai acestora, respectiv, au desfășurat activități informativ-preventive la clasa din care fac parte cei doi elevi, având drept scop prevenirea violenței fizice și psihologice școlare”, a transmis IPJ Gorj.