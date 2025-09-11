Amenințări în stradă. A intervenit poliția!

Un bărbat din Bobu a fost reținut după ce și-a amenințat un vecin, pe un drum public. Victima, speriată a anunțat autoritățile.

„La data de 9 septembrie 2025, polițiști din cadrul Secției 6 Poliție Rurală Târgu Cărbunești au dispus efectuarea în continuarea a urmăririi penale față de un bărbat, de 28 de ani, din comuna Scoarța, sat Bobu, pentru săvârșirea infracțiunilor de amenințare și tulburarea ordinii și liniștii publice, iar în data de 10 septembrie 2025, acesta a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Gorj.

În fapt, la data de 6 septembrie 2025, bărbatul de 28 de ani, în timp ce se afla în apropierea unei societăți comerciale din satul Bobu, pe fondul unui conflict spontan generat de neînțelegeri mai vechi, ar fi amenințat cu acte de violență un alt bărbat, de 35 de ani, din aceeași localitate, creându-i acestuia o stare de temere.

În cauză a fost întocmit dosar penal, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de amenințare”, a transmis IPJ Gorj.